Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
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