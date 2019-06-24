Belçika basınının önde gelen gazetelerinden Het Nieuwsblad'un haberine göre Siyah- Beyazlılar'ın 30 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti. Kendisiyle temas kurulmadığı belirten Sinan Bolat ise "Ben Beşiktaş'a seve seve gelirim. Bir sorun olacağını sanmıyorum" dedi. Beşiktaş, Sinan'ı Karius'un yedeği olarak düşünüyor.