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’dan Quaresma atağı! Bonservissiz almak istiyorlar...

’nın eski takımı ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Portekiz temsilcisi, 'a Lizbon'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirini teklif eden Porto bunun karşılığında Siyah-Beyazlı kulübe Ricardo Quaresma için bir bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti.

Porto’dan Q7 atağı
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Quaresma'nın Porto ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'a Lizbon'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirini teklif eden bunun karşılığında Siyah-Beyazlı kulübe bir bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti. tarafından ise Q7'ye alacaklarına karşılık bonservisinin teklif edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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