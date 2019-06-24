Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Quaresma'nın Porto ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'a Lizbon'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirini teklif eden Porto bunun karşılığında Siyah-Beyazlı kulübe bir bonservis bedeli ödemeyeceğini iletti. Beşiktaş tarafından ise Q7'ye alacaklarına karşılık bonservisinin teklif edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 24.06.2019
- Gazete
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