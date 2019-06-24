Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mame Baba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mame Baba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

26 yaşındaki kanat oyuncusu Serie A'da Inter, Juventus ve Empoli formaları da giydi. Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.