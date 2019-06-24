Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.06.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 17:06

lıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar...

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefi olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir dönem Fatih Terim'in ekibinde de yer alan Müfit Erkasap, katıldığı bir radyo programında sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını değerlendirirken 'ın gündemde olduğunu açıkladı.

G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da taraftarlar transferlerin durumunu merak ederken, sarı-kırmızılı takımda bir dönem görev almış bir isim olan Müfit Erkasap, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in de teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, taraftarların en çok merak ettiği iki isim olan ve Ever Banega ile ilgili Radyo'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. Diagne'nin satışı konusunda bir bilgim yok ama onun satılması bir olasılık."

"BANEGA'YLA İLGİLİ ÇALIŞMA VAR"
Erkasap, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli futbolcu Banega ile ilgili ise şunları söyledi:
"Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri. Teknik direktöre uygun bir yapının oluşması lazım."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri