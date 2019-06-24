Galatasaray'dan bomba transfer! (Son dakika Galatasaray transferleri)
Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diagne'yi satarak buradan gelecek para ile transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekibin, yıldız bir forvetin peşinde olduğu iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmeleri...
24.06.2019 09:42
- Son Güncelleme: 24.06.2019 09:42
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Mbaye Diagne 'kilit isim' haline geldi.
Bunun nedeni ise sarı kırmızılı kulübün UEFA tarafından konulan ve sıkı biçimde uygulanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya mecbur olması.
Bonservis kısıtı nedeniyle, transfer geliri kadar harcama yapması gereken Galatasaray, Diagne'yi sattığı takdirde futbolcu alımına başlayabilecek.
Geçen sezon kiralık olarak oynattığı Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın bonservisinin geçen hafta satın alınması nedeniyle transfer dönemini eksi 5.5 milyon Euro'dan açan sarı kırmızılı yönetimin hedeflediği futbolcuları alabilmesi için en az 15 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.
Bu doğrultuda satılması planlanan ilk isim ise Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr'ın talip olduğu Senegalli forvet Mbaye Diagne.