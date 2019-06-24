Galatasaray'dan bomba transfer! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diagne'yi satarak buradan gelecek para ile transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılı ekibin, yıldız bir forvetin peşinde olduğu iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmeleri...

24.06.2019 09:42 - Son Güncelleme: 24.06.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





