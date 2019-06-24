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transferini bitirmek üzere! Ödeme planı için son ayrıntılar görüşülüyor

, Ç.Rizespor’la için 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. kulübü parayı peşin olarak isterken Galatasaray da rakamı taksitlendirmek için bastırıyor.

Vedat Muriç'te mutlu son
Galatasaray Vedat Muriç için Çaykur Rizespor ile büyük oranda el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinde çok iyi bir performans sergileyen Kosovalı golcü icin 10 milyon euro bonservis bedeli isteyen Çaykur Rizespor Yönetimi gelen 2. teklifi masaya yatırdı.

ALBAYRAK DA DEVREYE GİRDİ
G.Saray Muriç için önce 2 milyon 500 bin Euro önerdi. Ç.Rizespor bu teklifi değerlendirmeye almayacağını açıklamasına rağmen araya Abdurrahim Albayrak girince pazarlıklar yeniden başladı.



ORTAK NOKTADA BULUŞTULAR
Çaykur Rizespor 6 milyon Euro'ya inince bu kez kulübüne 3 milyon 500 bin Euro teklif etti. 'in de G.Saray'ı istemesi üzerine taraflar bu transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.



​Ç.RİZESPOR PEŞİN İSTİYOR
Galatasaray'ın bu parayı taksitler halinde ödemek istediği ancak Rize spor'un parayı peşin istediği öğrenildi. Muriç'in de bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin euro kazanacağı öğrenildi.


Vedat Muriç bu sezon 36 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri sarstı. Kosovalı golcü performansıyla göz doldurdu.​

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