sezonda şampiyon kadroyu kurmak için yoğun çaba sarfedengenç isimi kadrosuna katmanın yollarını arıyor.ilk olarakharika bir sezon geçirenyaşındaki file bekçisiiçinile masaya oturdu.olumlugeçtiği ve trnasfersezonuiçin acilihtiyacı olansatmaya sıcak baktığıöğrenildi.istediği diğergenç isim iseG.Birliği'nin 22 yaşındakistoperi. Bu oyuncuiçin de G.Birliği iletemas kuruldu.Yanal'ın bu iki ismi çok istediği öğrenildi. Yönetim de önümüzdeki sezonun ardından uygulanacak yabancı kısıtlamasını gözeterek yerli isimlere sıcak bakıyor.