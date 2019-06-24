Yeni sezonda şampiyon kadroyu kurmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe, 2 genç isimi kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Sarı- Lacivertliler ilk olarak Ankaragcü'nde harika bir sezon geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için Ankaragücü ile masaya oturdu.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Görüşmenin olumlu geçtiği ve trnasfer sezonu için acil 30 milyon TL'ye ihtiyacı olan Ankaragücü'nün Altay'ı satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
MERT ÇETİN TAM İSABET!
Fenerbahçe'nin istediği diğer genç isim ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin. Bu oyuncu için de G.Birliği ile temas kuruldu.
YANAL İKİSİNİ DE İSTİYOR...
Ersun Yanal'ın bu iki ismi çok istediği öğrenildi. Yönetim de önümüzdeki sezonun ardından uygulanacak yabancı kısıtlamasını gözeterek yerli isimlere sıcak bakıyor.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Görüşmenin olumlu geçtiği ve trnasfer sezonu için acil 30 milyon TL'ye ihtiyacı olan Ankaragücü'nün Altay'ı satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
MERT ÇETİN TAM İSABET!
Fenerbahçe'nin istediği diğer genç isim ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin. Bu oyuncu için de G.Birliği ile temas kuruldu.
YANAL İKİSİNİ DE İSTİYOR...
Ersun Yanal'ın bu iki ismi çok istediği öğrenildi. Yönetim de önümüzdeki sezonun ardından uygulanacak yabancı kısıtlamasını gözeterek yerli isimlere sıcak bakıyor.
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