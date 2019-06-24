Fenerbahçe 4 yıldızı bitirdi Fenerbahçe Başkanı, TV’de müjdeyi verdi... Ali Koç'un bahsettiği o futbolcular da dün ortaya çıktı... O isimlerin Kruse, Kolarov, Konoplyanka ve Fejsa olduğu belirlendi.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" dedi... Ali Koç'un bahsettiği o futbolcular da dün ortaya çıktı...



SADECE ROMA BEKLENİYOR

F.Bahçe'nin anlaştığı Kolarov önceki gün İstanbul'a gelmişti. Yıldız futbolcuyla hiçbir sorunun olmadığı bildirildi. Sadece Roma ile pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.







KRUSE DE SONUNDA TAMAM

Sarı-lacivertliler'ın anlaştığı bir diğer oyuncu ise Max Kruse... Almanya'ya giden Comolli'nin Kruse'yi ikna ettiği ve Alman golcünün de imza aşamasına geldiği bildirildi.



10 GÜN İÇİNDE GELİYORLAR

Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde de büyük yol alındı. Yıldız futbolcunun yanı sıra daha önce anlaşılan Fejsa'nın da 10 gün içinde İstanbuil'da olacağı belirlendi. yardım kampanyasıiçin katıldığı birdedi...'unbahsettiği o futbolcularda dün ortayaçıktı...anlaştığı Kolarovönceki güngelmişti. Yıldızfutbolcuylahiçbir sorunun olmadığıbildirildi.Sadeceilepürüzlerin giderilmesibekleniyor.anlaştığı bir diğeroyuncu ise MaxKruse... Almanya'yagiden Comolli'ninKruse'yi ikna ettiğive Alman golcününde imza aşamasınageldiği bildirildi.ile yapılan görüşmelerdedebüyük yol alındı.Yıldız futbolcununyanı sıra daha önceanlaşılan Fejsa'nında 10 gün içinde İstanbuil'daolacağıbelirlendi. TÜM MANŞETLER