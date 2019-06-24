Fenerbahçe 4 yıldızı bitirdi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" dedi... Ali Koç'un bahsettiği o futbolcular da dün ortaya çıktı...
SADECE ROMA BEKLENİYOR
F.Bahçe'nin anlaştığı Kolarov önceki gün İstanbul'a gelmişti. Yıldız futbolcuyla hiçbir sorunun olmadığı bildirildi. Sadece Roma ile pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.
KRUSE DE SONUNDA TAMAM
Sarı-lacivertliler'ın anlaştığı bir diğer oyuncu ise Max Kruse... Almanya'ya giden Comolli'nin Kruse'yi ikna ettiği ve Alman golcünün de imza aşamasına geldiği bildirildi.
10 GÜN İÇİNDE GELİYORLAR
Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde de büyük yol alındı. Yıldız futbolcunun yanı sıra daha önce anlaşılan Fejsa'nın da 10 gün içinde İstanbuil'da olacağı belirlendi.
SADECE ROMA BEKLENİYOR
F.Bahçe'nin anlaştığı Kolarov önceki gün İstanbul'a gelmişti. Yıldız futbolcuyla hiçbir sorunun olmadığı bildirildi. Sadece Roma ile pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.
KRUSE DE SONUNDA TAMAM
Sarı-lacivertliler'ın anlaştığı bir diğer oyuncu ise Max Kruse... Almanya'ya giden Comolli'nin Kruse'yi ikna ettiği ve Alman golcünün de imza aşamasına geldiği bildirildi.
10 GÜN İÇİNDE GELİYORLAR
Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde de büyük yol alındı. Yıldız futbolcunun yanı sıra daha önce anlaşılan Fejsa'nın da 10 gün içinde İstanbuil'da olacağı belirlendi.
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