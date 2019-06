Diagne’de fark 1 milyon

'nin transfer inde sıcak gelişmeler yaşanıyor.takımlarındanfutbolcu için gözünü karartırken 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancakyönetimin bu rakamı yeterli bulmayarak Diagne için 15 milyon euro'dan aşağı bir rakamı kabul edemeyeceklerini Arabistan kulübüne bildirdi.Bu gelişmenin ardından Al Nassr bu kez teklifi 14 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak tok satıcı profili çizen Galatasaray Yönetimi'nin bu rakamı da kabul etmediği ortaya çıktı. 2 kulübün pazarlıkları sürdürdüğü ancak aradaki farkın 1 milyon Euro'ya inmesi nedeniyle bu transferin sonuçlanmasının an meselesi olduğu belirlendi. Bugün yeni gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Diagne'nin Galatasaray'la ipleri kopardığı ve gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. Senegalli futbolcunun Galatasaray macerası her an bitebilir.