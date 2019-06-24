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Bursaspor’da ibra şoku

Bursaspor Kulübü’nde Başkan Ali Ay ve yönetimi genel kurul üyeerli tarafından ibra edilmedi. Toplam borç 437 milyon 911 bin TL olarak açıklandı.

Bursaspor’da ibra şoku
Burssapor'da dün olaganüstü genel kurul yapıldı. Başkan ve yöne yönetim kurulu seçimi öncesinde eski yönetim ibraya sunuldu. Olağanüstü genel kurulda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu yapılan açık oylamada ibra edilmezken, ibra için Ay yönetimine bir oy bile çıkmadı. Kulübün sorcu da 437 milyon 909 bin TL olarak açıklandı.

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