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  • 23.06.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 22:19

Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada rakibi 'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyon oldu.

İpek Soylu Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.

İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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