Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.06.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 21:29

'de ilk imza geldi! (Son dakika transfer i)

Geçtiğimiz günlerde ile anlaşmaya vardığı belirtilen , Başkan Ali Koç ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attı. Belözoğlu transferinin özel bir video ile açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk imza geldi

'de anlaşmaya varılan , başkan Ali Koç ile görüştükten sonra ıslak imzayı attı ve resmen Fenerbahçeli oldu.

Tatilden dönen Emre Belözoğlu, İstanbul'da tekrarlanan seçimde oyunu kullandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü.

38 yaşındaki deneyimli futbolcu kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

ÖZEL BİR VİDEO HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe'nin iletişim departmanı, yeniden Fenerbahçe'ye imza atan ve taraftarda büyük bir heyecan uyandıran Emre Belözoğlu için özel bir video hazırlıyor.

Emre Belözoğlu geçen sezon ligde 24 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de ilk imza geldi! (Son dakika transfer haberleri)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri