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Galatasaray ini askıya aldı

Yönetim, taraftar tepkisi sonrası ’ü askıya aldı. Babel başta olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından in yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Taraftar tepki gösterdi Adem donduruldu!
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı... Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak i askıya aldı. Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle böyle bir karar verdiği belirtiliyor. Ancak başta Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi. Yönetim bu durumda tepkilerin ortadan kalkacağını düşünüyor.

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