GELECEK sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kolarov'un ardından golcü transferinde de mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'un bizzat yürüttüğü golcü transferinde Werder Bremen'in yıldızı Max Kruse ile prensip anlaşmasına vardı.

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Ersun Yanal'ın transferinin ısrarla bitirilmesini istediği Alman yıldız ile, yapılan son görüşmelerin ardından istenen rakamda çok az bir fark kaldı. Alman forvet Max Kruse'un temsilcisi ile 2 gün sonra bir görüşme daha yapılacak ve son detaylar görüşüldükten sonra büyük bir mucize olmazsa imzalar atılacak. 31 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihinde bitiriyor. Golcü oyuncu bu sezon Werder Bremen ile çıktığı 32 lig maçında 11 gol atıp, 11 asist yaptı. Max Kruse 14 kez Alman Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 4 gol attı.