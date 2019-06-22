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  • 22.06.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 23:52

spor transferini 'dan duyurdu!

2019-2020 sezonunda 'de mücadele edecek olan spor yeni transferini hesabından duyurdu. Ege temsilcisi lı golcü 'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Resmen açıklandı! İşte Rodallega'nın yeni takımı

'in yeni ekibi spor, 'yı açıkladı.

Kulüp resmi sosyal medyada hesabından oyuncunun transferi ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, 'da bulunan menajeri aracılığıyla sözleşme imzaladı. Rodellega ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

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