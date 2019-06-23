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All Nassr’dan için 13 milyon euro

G.Saray’ın satmaya hazırlandığı için S.Arabistan ekibi 13 milyon Euro teklifte bulundu. Sarı-Kırmızılı kulübün Diagne için 15 milyon Euro istediği ortaya çıkarken görüşmelerin tam gaz devam ettiği öne sürüldü.

All Nassr’dan 13 milyon euro
G.SARAY Yönetimi'nin gözden çıkardığı Diagne için Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Al Nassr Diagne ile de yıllığı 4 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulübün Diagne için 15 milyon Euro istediği ortaya çıkarken görüşmelerin tam gaz devam ettiği öne sürüldü.

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