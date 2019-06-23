G.SARAY Yönetimi'nin gözden çıkardığı Diagne için Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Al Nassr Diagne ile de yıllığı 4 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulübün Diagne için 15 milyon Euro istediği ortaya çıkarken görüşmelerin tam gaz devam ettiği öne sürüldü.
- Spor
- 23.06.2019
- Gazete
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