G.SARAY Yönetimi'nin gözden çıkardığı Diagne için Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, 13 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Al Nassr Diagne ile de yıllığı 4 milyon Euro'dan anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulübün Diagne için 15 milyon Euro istediği ortaya çıkarken görüşmelerin tam gaz devam ettiği öne sürüldü.