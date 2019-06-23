Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV'de düzenlenen WinWin programına katıldı. Koç, "Transferleri burada söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız" dedi. Koç, F.Bahçe basketbol takımının da ikinci olmasına rağmen alkışı hak ettiğini söyledi.
- Spor
- 23.06.2019
- Gazete
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