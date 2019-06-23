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: 10 günde i açıklayacağız

FB TV’de düzenlenen programına katılan Başkan , “10 günde i açıklayacağız” dedi.

3-4 transfer açıklanacak
Başkanı FB TV'de düzenlenen programına katıldı. Koç, "leri burada söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferi açıklayacağız" dedi. Koç, F.Bahçe basketbol takımının da ikinci olmasına rağmen alkışı hak ettiğini söyledi.

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