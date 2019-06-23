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Furkan Kormaz’ı bitiriyor

, önümüzdeki sezon için flaş bir hamle yaptı. ile büyük oranda anlaşma sağlandı. 'nde şampiyonluğu 'e kaptıran ama onca sakata onca şanssızlığa rağmen büyük bir alkış alan Fenerbahçe Beko önümüzdeki sezon için flaş bir i bitirmek üzere.

Fenerbahçe Beko Furkan’ı bitiriyor

TAHİNCİOĞLU Basketbol 'nde şampiyonluğu 'e kaptıran ama onca sakata onca şanssızlığa rağmen büyük bir alkış alan önümüzdeki sezon için flaş bir i bitirmek üzere.

FENER'E GÜÇ KATACAK
NBA'DE Philadelphia 76ers forması ile istediğini bulamayan ve 1 Temmuz'da serbest kalacak Türk basketbolunun genç yıldızı ile anlaşmaya vardı. Transferin ise yakın zaman içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 1997 doğumlu olan 2.01 boyundaki guard 76ers forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta forma giyerken 13.8 dakika sahada kalırken ortalama 5.7 sayı, 2.2 ribaund istatistikleri ile katkı vermişti. Furkan aynı zamanda forvet pozisyonunda da oynuyor.

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