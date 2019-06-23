INTER ve Napoli'nin de peşinde olduğu Kolarov, Fenerli yöneticilere "Ben sizinle anlaştım. Teklifler gelebilir ama bunu dert etmeyin. İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdiği öğrenildi.
INTER ve Napoli'nin de peşinde olduğu Kolarov, Fenerli yöneticilere "Ben sizinle anlaştım. Teklifler gelebilir ama bunu dert etmeyin. İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdiği öğrenildi.
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