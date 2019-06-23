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'ye garanti verdi!

Inter ve ’nin teklif yaptığı , “Ben Fener’le anlaştım” diye konuştu.

Kolarov garanti verdi!

INTER ve 'nin de peşinde olduğu , Fenerli yöneticilere "Ben sizinle anlaştım. Teklifler gelebilir ama bunu dert etmeyin. İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdiği öğrenildi.

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