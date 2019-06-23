2’nci Avrupa Oyunları Minsk’te başladı

2.AVRUPA Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'nda gerçekleştirilen törende Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek sporcu kafilesinin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu milli sporcuları resmi geçiş töreni sırasında ayağa kalkarak selamladı. Açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.