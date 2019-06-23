Bugünkü
Takvim

2’nci Minsk’te başladı

’nın açılış törenini Bakan da izledi. Şampiyonada 50 ülkeden 4 bini aşkın sporcu yarışacak

2’nci Avrupa Oyunları Minsk’te başladı

2.AVRUPA Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'nda gerçekleştirilen törende Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek sporcu kafilesinin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu milli sporcuları resmi geçiş töreni sırasında ayağa kalkarak selamladı. Açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri2’nci Avrupa Oyunları Minsk’te başladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri