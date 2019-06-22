TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadrolarına 3 genç oyuncu ve doğrudan takıma katkı sağlayacak 4-5 nokta transfer yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu Rodallega'nın önümüzdeki günlerde kararını vereceğini, bir olumsuzluk yaşanırsa golcü alacaklarını da sözlerine ekledi.

GENÇLER GELECEK

Trabzonspor, 5 nokta atış transfer dışında 3 tane de genç oyuncu transferi yapacak.​

'ETİK' AÇIKLAMASI!

AĞAOĞLU, Altınordu yönetiminin 'açıklaması için ise "Futbolculara sadece size gelir sağlayan, sadece size gelir getiren varlıklar gözüyle bakarsanız, hata yapmış olursunuz" ifadesini de kullandı.

Ağaoğlu "Rodallega'dan cevap bekliyoruz. Kararı olumsuz olursa, golcü transferi yapacağız" dedi.