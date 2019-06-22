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Başkanı Ağaoğlu de izleyecekleri yolu açıkladı

Başkanı , “Birkaç hafta içerisinde 2 ya da 3 genç oyuncu ile kadroya direkt katkıda bulun-a bilecek 4-5 nokta i gerçekleştireceğiz” dedi.

5 nokta atış yapacağız

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadrolarına 3 genç oyuncu ve doğrudan takıma katkı sağlayacak 4-5 nokta yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu Rodallega'nın önümüzdeki günlerde kararını vereceğini, bir olumsuzluk yaşanırsa golcü alacaklarını da sözlerine ekledi.

GENÇLER GELECEK
Trabzonspor, 5 nokta atış transfer dışında 3 tane de genç oyuncu transferi yapacak.​

'ETİK' AÇIKLAMASI!
AĞAOĞLU, Altınordu yönetiminin 'açıklaması için ise "Futbolculara sadece size gelir sağlayan, sadece size gelir getiren varlıklar gözüyle bakarsanız, hata yapmış olursunuz" ifadesini de kullandı.

Ağaoğlu "Rodallega'dan cevap bekliyoruz. Kararı olumsuz olursa, golcü transferi yapacağız" dedi.

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