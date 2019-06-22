Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Cyle Larin gönderildi. Kanadalı futbolcunun 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waragem'e kiralandığı açıklandı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Cyle Larin gönderildi. Kanadalı futbolcunun 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waragem'e kiralandığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.