Bugünkü
Takvim

Khedira'ya kancayı attı

, ’tan ayrılma kararı alan ’nın absii ve menajeri olan ile ilk tema sı sağladı... Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Alman orta saha oyuncusu ile yüz yüze görüşme yapmayı da planlıyor.

Kartal’ın bombası Khedira

YAŞADIĞI ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genellikle düşük maliyetli isimlere yönelen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi... Siyah-Beyazlılar, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira'ya kanca attı. Beşiktaş yönetiminin çok gizli bir şekilde Alman orta alan oyuncusunun abisi ve menajeri olan Denny Khedira ile ilk teması sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Sami Khedira ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MÜTHİŞ BİR KARİYERİ VAR
Daha önce R.Madrid formasını da giyen Khedira, ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Khedira'ya kancayı attı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri