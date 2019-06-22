YAŞADIĞI ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genellikle düşük maliyetli isimlere yönelen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi... Siyah-Beyazlılar, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira'ya kanca attı. Beşiktaş yönetiminin çok gizli bir şekilde Alman orta alan oyuncusunun abisi ve menajeri olan Denny Khedira ile ilk teması sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar kısa süre içinde Sami Khedira ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MÜTHİŞ BİR KARİYERİ VAR

Daha önce R.Madrid formasını da giyen Khedira, Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşadı.