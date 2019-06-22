BURSASPOR Başkanı Ali Ay'ın pazar günkü kongre öncesi Umut Meraş transferini sonlandırmak için Beşiktaş Kulübü avukatları ve yöneticilerinin 2 milyon Euro bedelle anlaşma sağladığı öğrenildi. Dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Ali Ay'ın Umut Meraş'ın Beşiktaş'a satışı için görüşme yapacağını bilgisine ulaşan Bursasporlu taraftarlar tesislere gitti. Taraftarların başkanlık katına çıkmak istemesi üzerine polis çağrılarak grubun dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

YENİ YÖNETİM KARAR VERSİN

Genel kurulda aday olmayacak olan mevcut başkan Ali Ay'ın Umut Meraş'ı satmasına yeni başkan adayları da tepki göstermiş ve görevden ayrılmadan önce böyle bir satış yapmaması bunu yeni yönetimin kararına bırakması gerektiğini ifade etmişlerdi. Bundan sonra nasıl bir gelişme olacağı ise merak konusu.