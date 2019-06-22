BEŞİKTAŞ'TA transfer çalışmaları tüm hızıyladevam ediyor. Siyah beyazlıların listesine giren son isim, geçtiğimiz sezonun 2'inci yarısını Ankaragücü'nde geçiren ve çok başarılı olan Tyler Boyd oldu. Beşiktaş, Yeni Zelanda asıllı ABD'li forvetle prensip anlaşmasına vardı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

SİYAH-BEYAZLI yönetiminin, bonservisi Portekiz ekibi Guimares'de bulunan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü ve önemli aşama kaydedildiği öğrenildi.

GUİMARAES 2 MİLYON İSTEDİ

GUIMARAES'İN, sol kanatta forma giyen Tyler Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların istenilen bu rakam üzerinden devam ettiğ ifade ediliyor.

2'NCİ YARIYA DAMGA VURDU

DEVRE arasında geldiği Ankaragücü'nde 14 Süper Lig maçında forma giyen Boyd, 6 gol attı, 4 de asist yaptı. Boyd, Ankaragücü'nün 2. yarıdaki yükselişinde önemli pay sahibiydi.