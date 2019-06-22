Dünya futbolunun en önemli sol beklerinden Alexandar Kolarov'u önceki gün İstanbul'a getirerek taraftarlarını ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor... Sarı- Lacivertliler transferlerinde büyük mesafe kat ettiği üç yıldızı daha kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

'EVET' DEMESİ AN MESELESİ

SPORTİF direktör Comolli'nin salı günü Almanya'ya giderek görüştüğü Max Kruse, transferi en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Alman forvetin Fener'e 'evet' demesi an meselesi.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

UZUN süredir gündemde yer alan Ljubomir Fejsa'da da mutlu son yakın. Sırp ön libero ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Benfica kulübü ile pazarlıklarda artık sona geldi.

ARTIK UFAK PÜRÜZLER KALDI

ERSUN Yanal'ın ısrarla transferini istediği Yevhen Konoplyanka konusunda da gelişmeler olumlu... Ukraynalı yıldız ve Schalke ile ufak pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor.