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  • 22.06.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 14:07

son kararını verdi! ... | ...

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’teki 10 yıllık macerası sona eren 35 yaşındaki kanat oyuncusu , kariyeri hakkında son kararını verdi. İşte Hollandalı yıldız Arjen Robben'in son kararı...

Robben'de son dakika! Beşiktaş...

35 yaşındaki kanat oyuncusu , boşa çıkmasının ardından 'ın transfer hedefleri arasına girmişti. Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

KARİYERİNİ HOLLANDA'DA SÜRDÜRECEK

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi. Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven'da devam edeceği konuşuluyor.

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