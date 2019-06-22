35 yaşındaki kanat oyuncusu Arjen Robben, boşa çıkmasının ardından Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasına girmişti. Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

KARİYERİNİ HOLLANDA'DA SÜRDÜRECEK

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi. Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven'da devam edeceği konuşuluyor.