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  • 22.06.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 17:35

Beşiktaş Sinan Bolat için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi... Belçika basınının iddiasına göre siyah-beyazlı kulüp kalesini güçlendirmek için milli kaleci Sinan Bolat için teklif götürdü.

Beşiktaş'tan flaş hamle! Milli yıldıza teklif...

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp forması giyen milli file bekçisi Sinan Bolat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Beşiktaş, 30 yaşındaki deneyimli eldiveni kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında siyah-beyazlıların Sinan Bolat için somut bir teklif de ilettiği bilgisine de yer verildi.

Kariyerinde Genk, Standard Liege, Porto ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen tecrübeli file bekçisi, 2 yıldır Royal Antwerp'in kalesini koruyor.

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