Fenerbahçe hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yarattı. Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı Bernard Mensah'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Mensah ise çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Kayserispor'un yıldız ismi, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Lütfen yalan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı. İşte Ganalı futbolcunun o paylaşımı: