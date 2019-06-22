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  • 22.06.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 12:34

Kayserisporlu 'tan iddialarına yanıt!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren için ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe'nin stikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı 'ın Sarı Lacivertliler ile anlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialara Mensah, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

İki hafta önce imzalamıştı! F.Bahçe iddialarına jet yanıt

hakkında Gana basını tarafından ortaya atılan son transfer iddiası bomba etkisi yarattı. Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı 'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Mensah ise çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Kayserispor'un yıldız ismi, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Lütfen yalan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı. İşte Ganalı futbolcunun o paylaşımı:

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