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Türk futbolunun gözü Mısır’da

Afrika Uluslar Kupası bugün Mısır’ın ev sahipliğinde start alıyor Salah, Mane ve Mahrez gibi yıldızların sahne alacağı organi zasyonda Süper Lig’den tam 24 futbolcu da boy gösterecek.

Türk futbolunun gözü Mısır’da

Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası bugün start alıyor... Mısır'ın ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Bugün 23.00'te Mısır-Zimbabwe maçıyla başlayacak olan Afrika Kupası'nda Muhammed Salah, Sadio Mane ve Riyad Mahrez gibi süper yıldızlar boy gösterecek. Turnuvada Süper Lig'den de tam 24 futbolcu mücadele edecek.

Galatasaray'dan Luyindama, Diagne, Belhanda ve Feghouli ile birlikte kiralık sözleşmesi biten Onyekuru ile Ndiaye, Fenerbahçe'den Kameni ve Dirar ile kiralık sözleşmesi biten Slimani ve Ayew, Trabzonspor'dan ise Caleb Ekuban mücadele edecek.

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