Bugünkü
Takvim

Diagne 'nda ne yapacak?

, 'nda Senegal formasını giyecek. Yıldız futbolcunun performansı transfer pazarlıklarına da direkt olarak etki yapacak.

Diagne ne yapacak?

Transfer dedikodularının merkezindeki isim olan , 'nda Senegal formasını giyecek. Yıldız futbolcunun performansı transfer pazarlıklarına da direkt olarak etki yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDiagne Afrika Kupası'nda ne yapacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri