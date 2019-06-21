Transfer dedikodularının merkezindeki isim olan Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda Senegal formasını giyecek. Yıldız futbolcunun performansı transfer pazarlıklarına da direkt olarak etki yapacak.
- Spor
- 21.06.2019
- Gazete
Transfer dedikodularının merkezindeki isim olan Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda Senegal formasını giyecek. Yıldız futbolcunun performansı transfer pazarlıklarına da direkt olarak etki yapacak.
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