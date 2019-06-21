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ve Campi’nin inde sona geldi

, Halil İbrahim için Sparta Rotterdam’la görüşecek. için de Estudiantes ile yapılan pazarlıklarda önemli bir aşama sağlandı...

Fırtına’dan çifte çıkarma

Halil İbrahim Dervişoğlu ile Gaston Campi konusundaki ısrarını sürdürüyor. için ilk olarak Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro bonservis bedeli öneren Bordo-Mavililer daha sonra bu fiyatı artırdı.

'ya giden yöneticiler Sparta Roterdamlı yöneticilerle bu in sonuçlandırması için yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Gaston Campi konusunda da Arjantin kulübü Estudiantes ile yapılan bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydedildi. Campi'nin de Trabzon'a gelmek istediği öğrenildi.

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