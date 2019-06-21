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'dan için 3 milyon euro

Sarı-Kırmızılılar, ’da bir araya geldiği ’nun menajerine 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifinde bulundu. Meksikalı golcünün talebi ise 4 milyon Euro oldu.

Chicharito'da fark 1 milyon euro

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceki gün sürpriz bir şekilde Chicharito'nun menajeriyle İstanbul'da pazarlık masasına oturmuştu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Meksikalı forvete 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifi yaptı.

YENİDEN BİR ARAYA GELİNECEK
Buna karşın Chicharito'nun menajerinin ise 4 milyon Euro garanti ücrette direttiği ve bazı bonus maddeleli istediği öğrenildi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

BU RAKAMIN ÜSTÜ OLMAZ
Ancak yönetiminin Meksikalı forvetin West Ham'la sözleşmesi devam ettiği için 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı kesinlikle düşümediği de ifade ediliyor.

WEST HAM'A DA 4 MİLYON!
Eğer ​Chicharito, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse bu kez West Ham ile pazarlıklar başlayacak. Cimbom'un İngiliz kulübüne 4 milyon Euro teklif edeceği gelen bilgiler arasında.

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