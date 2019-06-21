Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceki gün sürpriz bir şekilde Chicharito'nun menajeriyle İstanbul'da pazarlık masasına oturmuştu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Meksikalı forvete 2+1 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifi yaptı.

YENİDEN BİR ARAYA GELİNECEK

Buna karşın Chicharito'nun menajerinin ise 4 milyon Euro garanti ücrette direttiği ve bazı bonus maddeleli istediği öğrenildi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.





BU RAKAMIN ÜSTÜ OLMAZ

Ancak Galatasaray yönetiminin Meksikalı forvetin West Ham'la sözleşmesi devam ettiği için 3 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı kesinlikle düşümediği de ifade ediliyor.

WEST HAM'A DA 4 MİLYON!

Eğer ​Chicharito, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse bu kez West Ham ile pazarlıklar başlayacak. Cimbom'un İngiliz kulübüne 4 milyon Euro teklif edeceği gelen bilgiler arasında.