Beşiktaş Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı... Milli futbolcu için dün Bursaspor'la masaya oturan Siyah-Beyazlı yöne tim, 12 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Timsah'la anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ve oyuncuya senelik 600 bin Euro ücret ödeneceği öğrenildi. Umut'un bonservisi için Bursaspor'a takasta oyuncu verilmesi ve performans primleri de yer alıyor. Bursaspor da Umut'un bonservis bedelinin %20 'sini Boluspor'a ödeyecek.