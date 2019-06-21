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, Umut için ’la 12 milyon TL’ye anlaştı. Genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bursaspor da Umut'un bonservis bedelinin %20 'sini 'a ödeyecek.

Umut meraş’ta işlem tamam!

Beşiktaş transferinde mutlu sona ulaştı... Milli futbolcu için dün 'la masaya oturan Siyah-Beyazlı yöne tim, 12 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Timsah'la anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ve oyuncuya senelik 600 bin Euro ücret ödeneceği öğrenildi. Umut'un bonservisi için Bursaspor'a takasta oyuncu verilmesi ve performans primleri de yer alıyor. Bursaspor da Umut'un bonservis bedelinin %20 'sini 'a ödeyecek.

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