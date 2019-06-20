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’dan gençlik harekatı

Bordo-Mavililer, ’dan Atakan ve Salih’i renklerine kattı.

Trabzonspor’dan gençlik harekatı
Olympique Marsilya'dan Yusuf Sarı ve 'dan Fıratcan Üzüm'ü renklerine katan iki genç takviyesi daha yaptı. U17 Takımı'nda forma giyen Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklandı. 17 yaşındaki Salih santrfor, 18 yaşındaki Atakan savunmada oynuyor.

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