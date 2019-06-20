Trabzonspor’dan gençlik harekatı

Olympique Marsilya'dan Yusuf Sarı ve Eskişehirspor'dan Fıratcan Üzüm'ü renklerine katan Trabzonspor iki genç takviyesi daha yaptı. Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklandı. 17 yaşındaki Salih santrfor, 18 yaşındaki Atakan savunmada oynuyor.
- Spor
- 20.06.2019
- Gazete
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