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  • 20.06.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:09

'dan transfer mesajı! Everton'a rest çekti

'ın şampiyonluğunda önemli payı olan Nijeryalı oyuncu , kulübü Everton'a yine sarı-kırmızılı takımı işaret etti. "Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyen Onyekuru, menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

Galatasaray'ın yıldızı rest çekti...

kendi işini kendisi hallediyor! 'da gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu mukavelesi bittiği için kulübü Everton'a dönmüştü.

İngiliz ekibinin yine başka takıma göndermek istediği kanat oyuncusu adres olarak Galatasaray'ı gösterdi.

"Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyen Onyekuru menajeri aracılığıyla gönlünde yine sarı-kırmızılı kulübün olduğunu bildirdi.

Onyekuru'nun Everton Kulübü'ne açık ve net bir şekilde "Kariyerime ve geleceğime Galatasaray'da devam etmek istiyorum. 'in ve Galatasaray'ın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a uyum sağladım ve şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyisini yapacağım inancındayım" dedi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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