Tezkere bekleniyor

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Aslan; Babel, Jimmy ve için geri sayımda. İmza töreni için Şener’in askerden dönmesi bekleniyor...

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G.Saray taraftarı, , ve için geri sayımda Taraftarlar KAP açıklaması için sabırsızlanıyor.

ASKERDEN SONRA İMZA
Şener Özbayraklı vatani görevini yerine getirdiği için imza töreni tezkeresini aldıktan sonra yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Babel ve Şener dışında Türk asıllı İsveçli Jimmy Durmaz'la da prensipte anlaşmıştı.

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