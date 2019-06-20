Tezkere bekleniyor

G.Saray taraftarı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı için geri sayımda Taraftarlar KAP açıklaması için sabırsızlanıyor.
ASKERDEN SONRA İMZA
Şener Özbayraklı vatani görevini yerine getirdiği için imza töreni tezkeresini aldıktan sonra yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Babel ve Şener dışında Türk asıllı İsveçli Jimmy Durmaz'la da prensipte anlaşmıştı.
ASKERDEN SONRA İMZA
Şener Özbayraklı vatani görevini yerine getirdiği için imza töreni tezkeresini aldıktan sonra yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Babel ve Şener dışında Türk asıllı İsveçli Jimmy Durmaz'la da prensipte anlaşmıştı.
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