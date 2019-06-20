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  • 20.06.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 12:32

Burak Yılmaz'dan 'ye transfer cevabı (Son dakika transfer gelişmeleri)

Beşiktaş ve milli takımın yıldızı Burak Yılmaz, kendisine talip olan takımının yaptığı transfer teklifi ile ilgili kararını verdi. Kariyerinin son dönemini İstanbul'da geçirmek istediğini belirten yıldız forvetin teklifi reddettiği ancak buna rağmen İtalyan temsilcisinin ısrarcı olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan Lecce'ye transfer cevabı

İtalya Serie A ekibi , çok istediği Burak Yılmaz için İstanbul'a çıkarma yaptı. Önceki gün Burak'ın avukatı ile Lecce tif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüştü ve milli futbolcuya 2 yıllık sözleşme için toplam 3 milyon euroluk bir teklif sunuldu.

Burak Yılmaz ile görüşen Lecce, Beşiktaş'a da 3.5 milyon euroluk bonservis bedeli sundu ancak siyah-beyazlı yönetim, Burak için 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti. Beşiktaş'ın 7.5 milyon euroluk talebini oldukça yüksek bulan Lecce, alternatif bir teklif ile yeniden masaya oturacak.

Lecce - Burak cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve Lecce, milli futbolcumuzu ikna etmek için büyük bir çaba sarfediyor. Eşinden ayrılan ve kızları Nazlı ile Derin'den ayrı kalmak istemeyen Burak Yılmaz, kariyerinin son döneminini İstanbul'a geçirmek istiyor ve kariyerine de Beşiktaş forması altında son vermeyi planlıyor.

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