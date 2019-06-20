Frey piyangosu!

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Michael Frey'i elden çıkarmak için uğraşan Fenerbahçe'ye Belçika'dan çifte müjde geldi. Ülkenin iki önemli kulübü Anderlecht ve Genk'in İsviçreli forveti transfer etmek istediği belirtiliyor. Yönetimin kısa süre içinde iki kulüple de pazarlık masasına oturacağı iddia ediliyor.
- Spor
- 20.06.2019
- Gazete
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