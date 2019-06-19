Yusuf’ta işlem tamam 3 yıllık imzayı attı

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'den sonra dün de Yusuf Sarı'nın transferini resmen açıkladı. Bordo-Mavililer, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun kulübü Marsilya'ya 250 bin Euro ödeneceğini duyurdu. Yusuf önümüzdeki sezon 1 milyon 300 bin TL alacak.
- Spor
- 19.06.2019
- Gazete
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