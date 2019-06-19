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’ta işlem tamam 3 yıllık imzayı attı

Bordo-Mavililer, gurbetçi yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandı. ’un bonservisi için 250 bin ödenecek.

Yusuf’ta işlem tamam 3 yıllık imzayı attı
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'den sonra dün de Sarı'nın transferini resmen açıkladı. Bordo-Mavililer, 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun kulübü Marsilya'ya 250 bin ödeneceğini duyurdu. Yusuf önümüzdeki sezon 1 milyon 300 bin TL alacak.

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