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Son şampiyon farka koştu

’nın son şampiyonu , ’yı yendi. Şili’de ve forma giydi. Isla bir de asist yaptı.

Son şampiyon farka koştu
Brezilya'da düzenlenen 46. Copa Amerika'nın C Grubu mücadelesinde Şili ile turnuvaya özel davetle katılan Japonya karşılaştı. Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da oynanan mücadeleyi Şili, 41. dakikada Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas ve 82. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 4-0 kazandı. Şili'de Medel ve Isla 90 dakika sahada kaldılar. F.Bahçeli Isla, takımının 2. golünde Vargas'a asist yapan isim oldu.

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