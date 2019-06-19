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’ın zor kararı

Yapılacak lerle beraber orta sahadaki oyuncu sayısı 10 olacak. bunların en az dördünün satışına ya da takasına karar verecek.

Yanal’ın zor kararı
'de çok yüksek ihtimal Emre Belözoğlu ve Fejsa leriyle orta sahadaki oyuncu sayısı M.Topal, Jailson, , , , Zajc, Oğuz Kağan ve orta sahada oynayabilen ile 10 yükseliyor. Teknik patron en az 4 oyuncunun satışına takasına ya da kiralanmasına karar verecek. Jailson, Tolgay ve Ozan için teklifler var. Alper'in de satışı yüksek ihtimal ama yönetim yine de Yanal'ın istek ve talepleri doğrultusunda karar verecek

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