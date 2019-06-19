Yanal’ın zor kararı

Fenerbahçe'de çok yüksek ihtimal Emre Belözoğlu ve Fejsa transferleriyle orta sahadaki oyuncu sayısı M.Topal, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Zajc, Oğuz Kağan ve orta sahada oynayabilen Alper Potuk ile 10 yükseliyor. Teknik patron Yanal en az 4 oyuncunun satışına takasına ya da kiralanmasına karar verecek. Jailson, Tolgay ve Ozan için teklifler var. Alper'in de satışı yüksek ihtimal ama yönetim yine de Yanal'ın istek ve talepleri doğrultusunda karar verecek
- Spor
- 19.06.2019
- Gazete
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