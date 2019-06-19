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  • 19.06.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:50

Eski UEFA Başkanı sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Eski UEFA Başkanı , 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Michel Platini sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eski UEFA Başkanı , 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Platin'nin iletişim ekibi, Platini'nin tutuklanmasının yerel saatle 12.30'da sona erdiğini söyledi.

Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.

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