Trabzonspor transferde atağa kalktı. İlk olarak Eskişehirspor'dan 1999 doğumlu Fırat Can Üzüm'ü kadrosuna katan bordo-mavililer ikinci transferini de kadrosuna kattı. Genç futbolcu Yusuf Sarı ile bir süredir görüşmelerine devam eden Trabzonspor bu transferi KAP'a bildirdi.



BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN KONUYA İLİŞKİN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:



"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna duyurulur."