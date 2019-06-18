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  • 18.06.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:52

'yı 'a bildirdi

Yaz sezonunun açılması ile birlikte çalışmalarına son sürat devam eden 'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Trabzonspor, 'nın transferi konusunda Olympique ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

de atağa kalktı. İlk olarak 'dan 1999 doğumlu Fırat Can Üzüm'ü kadrosuna katan bordo-mavililer ikinci transferini de kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile bir süredir görüşmelerine devam eden Trabzonspor bu transferi 'a bildirdi.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN KONUYA İLİŞKİN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

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