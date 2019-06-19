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  • 19.06.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 14:44

Son dakika: , ve 'a bildirdi

Son dakika haberi... , Altınordu forması giyen ve ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Ve Trabzonspor 2 ismi KAP'a bildirdi!

Bordo-mavili kulüpten 'a yapılan açıklamada iki oyuncunun da A takım resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5 bin TL maç başı ücret alacağı vurgulanırken, kapsamında " Bedeli"nin de ayrıca
ödeneceği ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"cu ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır"
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

"Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

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