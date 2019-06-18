Uruguay farka koştu

Brezilya'da düzenlenen 46. Copa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı. Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı. Uruguay'ın kalesini Galatasaraylı Muslera korudu. Bu gruptaki diğer karşılaşma Japonya ile Şili arasında...
- Spor
- 18.06.2019
- Gazete
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