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farka koştu

Muslera’lı , ’daki ilk maçında Ekvador’u ’la geçti...

Uruguay farka koştu
Brezilya'da düzenlenen 46. 'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı. , Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle kazandı. Uruguay'ın kalesini Galatasaraylı Muslera korudu. Bu gruptaki diğer karşılaşma ile Şili arasında...

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