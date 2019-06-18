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  • 18.06.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 17:29

Dortmund ve arasında savaşı

Süper Lig'de sergilediği başarılı performansın ardından rekor bonservis bedeli ile Everton'ın yolunu tutan ile İngiliz ekibinin yolları ayrılıyor. İngiliz basınında çıkan e göre Dortmund'a ek olarak 04'ün de Cenk'i takip ettiği bildirildi.

Almanya'da Cenk Tosun savaşı! İşte yeni adresi

Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan , geçen dönem takımında istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

Kulübüyle ayrılığın eşiğinde olan milli golcüyle Almanya Bundesliga ekibi 'un ilgilendiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan e göre Dortmund'a ek olarak 04'ün de Cenk'i takip ettiği bildirildi.

28 yaşındaki yıldız futbolcu 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir peformans sergiledi.

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