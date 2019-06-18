İspanyol ekibi Sevilla'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli yıldız Banega'nın Galatrasaray'a transferi konusunda Beinsports'a açıklamalarda bulundu.
'GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK'
Monchi, "Banega için Galatasray'dan hiçbir teklif almadık. Sevilla ile Galatasaray arasında Banega için hiçbir kontak olmadı" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere bir süredir Galatasaray ile Sevilla'nın Ever Banega transferi için ciddi temasta olduğu ve tarafların kıran kırana bir pazarlık yaptığı biliniyordu. Monchi'nin bu açıklamasının ardından Galatasaray cephesinin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.
32 MA., 3 GOL, 5 ASİST
Kariyeri boyunca, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, son olarak 2017'de Inter'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Banega, geride kalan sezonda İspanya Ligi La Liga'da 32 resmi maça çıkmış, Sevilla'ya 3 gol 5 asistlik bir katkı sağlamıştı.
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