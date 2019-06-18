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  • 18.06.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:32

Son dakika: 'dan Ever ve açıklaması

'da son dakika transfer gelişmesi. Galatasaray'ın transfer listesinde adı geçen Ever Banage için resmi açıklama Sportif Direktörü Monch'den geldi. Monchi "Sevilla ile Galatasaray arasında Ever için hiçbir kontak olmadı. Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık" dedi.

Sevilla'dan G.Saray ve Banega açıklaması!

İspanyol ekibi 'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli yıldız 'nın Galatrasaray'a transferi konusunda Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK'

Monchi, "Banega için Galatasray'dan hiçbir teklif almadık. Sevilla ile arasında Banega için hiçbir kontak olmadı" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere bir süredir Galatasaray ile Sevilla'nın Ever Banega transferi için ciddi temasta olduğu ve tarafların kıran kırana bir pazarlık yaptığı biliniyordu. Monchi'nin bu açıklamasının ardından Galatasaray cephesinin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

32 MA., 3 GOL, 5 ASİST

Kariyeri boyunca, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, son olarak 2017'de Inter'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Banega, geride kalan sezonda İspanya Ligi La Liga'da 32 resmi maça çıkmış, Sevilla'ya 3 gol 5 asistlik bir katkı sağlamıştı.

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