Brezilya Venezuela maçı hangi kanalda? Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen Copa America'nın ikinci haftasında Brezilya Venezuela'yı konu ediyor. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Brezilya - Venezuela maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Brezilya - Venezuela maçının detayları...

BREZİLYA - VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'nın ikinci haftasında Brezilya ile Venezuela karşı karşıya geliyor. Brezilya - Venezuela maçı 19 Haziran 2019 Çarşamba günü gece saat 03.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EN ÇOK URUGUAY, EN SON ŞİLİ

Copa America'da 3 grupta 12 ülke mücadele ediyor. Gruplarda ilk iki sıraya giren ekipler ile en iyi iki grup üçüncüsü son 8 takım arasına kalacak. Bu sene turnuvaya Katar ve Japonya'da özel davetle katılacak. Uruguay, turnuvada 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Uruguay'ı 14 defa ile Arjantin ve 8 kez ile Brezilya takip ediyor. Son iki turnuvada ise Şili ipi göğüsleyen ülke olmuştu.

TÜRKİYE'DEN 6 FUTBOLCU

Turnuvada Türkiye'den de 6 futbolcu yer alıyor. Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Fenerbahçe'den Mauricio Isla ve Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina ve Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado turnuvada mücadele edecek.

Copa America'da gruplar ve yer alan ülkeler şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

BREZİLYA İLK MAÇINDA GALİP GELDİ

Copa America'nın açılış maçında Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.

Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

VENEZUELA İLE PERU GOLSÜZ BERABERE KALDI

Copa America A Grubu ilk maçında Venezuela ile Peru golsüz beraber kaldı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde bu yıl 46.'sı düzenlenen Copa America'da heyecan devam ediyor. Turnuvanın ikinci maçında A Grubu'nda yer alan Venezuela ile Peru, Gremio Arena'da karşılaştı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı. Peru'nun attığı 2 gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edilirken, Venezuela ise 75. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesinden dolayı müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Copa America'da dörder takımdan oluşan 3 grup bulunuyor. Gruplarında ilk ikiye giren takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.